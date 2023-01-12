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17:47, 12 января 2023Экономика

Россия нарастила поставки СПГ в Испанию почти в полтора раза

Enagas: Россия увеличила экспорт сжиженного газа в Испанию на 45 процентов в 2022 году

Фото: Vincent West / Reuters

За 2022 год поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Испанию выросли на 45 процентов в годовом выражении, до 53,8 тысячи гигаватт-часов. Об этом отчиталась национальная энергетическая компания Enagas, ее данные приводит газета La Vanguardia.

При этом в декабре экспорт увеличился почти на 30 процентов по сравнению со значениями аналогичного месяца прошлого года. Несмотря на наращивание поставок почти в полтора раза, по итогам года Россия оказалась на четвертом месте по объему поставок в королевство после США, Алжира и Нигерии.

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Поставками СПГ из России Испания компенсировала потерянные объемы топлива из Алжира — страна была главным экспортером газа в королевство до того, как в 2021 году Алжир закрыл газопровод Магриб — Европа (GME) из-за дипломатической напряженности в отношениях с Марокко.

Испания стала главным импортером российского СПГ в июле и августе прошлого года — за два месяца страна импортировала рекордные объемы топлива и заплатила России 747 миллионов евро.

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Мария Грушко
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