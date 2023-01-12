Законность конфискации российских активов в Европе оценили

Юрист Скрябин заявил о противоречии при конфискации российских активов в Эстонии

Есть все предпосылки к тому, что конфискация российских активов в Эстонии может произойти, заявил адвокат по международным делам, управляющий партнер компании «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил законность этих действий в Европе.

Стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран объединения. Об этом заявил представитель ЕК Кристиан Виганд. Он добавил, что введение уголовной ответственности за обход санкций может ускорить процесс конфискации.

В данной ситуации говорить о законности или об отсутствии законности немного преждевременно, потому что действующего механизма, который позволял бы подобные действия совершать, пока нет Денис Скрябин управляющий партнер компании «Скрябин и партнеры»

«С точки зрения российского права, это будет незаконно. При этом, учитывая совершенно разные правовые системы, с точки зрения самой Эстонии, это будет законно. И мы столкнемся с противоречием двух систем. В данном случае какого-то механизма у России обоснованно повлиять не будет. И останется только лишь наблюдать за происходящими событиями», — поведал Скрябин.

Юрист сообщил, что Эстония как раз заявляла о том, что она желает первой разработать и применить подобный механизм конфискации активов. За соответствующими консультациями она и обращалась в Еврокомиссию, добавил он.

«Сейчас выглядит все так, что Эстония станет первой страной или пробным шаром в данном вопросе, и на ней будет опробован подобный механизм, который дальше любая страна Евросоюза может применить самостоятельно», — заявил Скрябин.

Эстония стала первой страной, которая хотела бы это сделать. На мой взгляд, есть все предпосылки к тому, что это может произойти Денис Скрябин управляющий партнер компании «Скрябин и партнеры»

Как ранее писало агентство Bloomberg, Эстония до конца января намеревается предоставить юридический план конфискации российских активов. Уже сейчас в Эстонии заблокированы почти 20 миллионов евро на принадлежащих россиянам счетах.