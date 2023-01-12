Еврокомиссия поддержала решение Эстонии конфисковать российские активы

Представитель ЕК Виганд поддержал решение Эстонии конфисковать российские активы

Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран объединения, заявил представитель ЕК Кристиан Виганд. Он добавил, что введение уголовной ответственности за обход санкций может ускорить процесс конфискации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», — считает Виганд.

Как писало агентство Bloomberg, Эстония до конца января собирается предоставить юридический план конфискации российских активов. Их затем будут передавать Украине. Уже сейчас в Эстонии заблокированы почти 20 миллионов евро на принадлежащих россиянам счетах.

Власти этой страны, в частности, заморозили активы российских олигархов Андрея Мельниченко (компания «Еврохим») и Вячеслава Кантора (компания DBT).