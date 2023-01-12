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15:18, 12 января 2023Мир

Еврокомиссия поддержала решение Эстонии конфисковать российские активы

Представитель ЕК Виганд поддержал решение Эстонии конфисковать российские активы

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран объединения, заявил представитель ЕК Кристиан Виганд. Он добавил, что введение уголовной ответственности за обход санкций может ускорить процесс конфискации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», — считает Виганд.

Как писало агентство Bloomberg, Эстония до конца января собирается предоставить юридический план конфискации российских активов. Их затем будут передавать Украине. Уже сейчас в Эстонии заблокированы почти 20 миллионов евро на принадлежащих россиянам счетах.

Власти этой страны, в частности, заморозили активы российских олигархов Андрея Мельниченко (компания «Еврохим») и Вячеслава Кантора (компания DBT).

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Виктория Кондратьева
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