Худоба Полины Гагариной на новом фото в бикини напугала фанатов

Российская певица Полина Гагарина показала фигуру в бикини и напугала фанатов худобой

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина показала новый снимок в бикини и напугала фанатов. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном фото 35-летняя знаменитость позирует, повернувшись боком к камере. На ней надет раздельный купальник коричневого цвета, образ дополняет соломенная шляпа. «Девушка и лопата», — подписала звезда публикацию, которая набрала 34,7 тысячи лайков.

Поклонники выразили беспокойство по поводу фигуры артистки. «Мама дорогая, зачем так доводить себя? Кожа да кости», «При всем уважении к Полине, но это некрасиво», «Полина, остановитесь! Хватит худеть! Пора кушать», «Поправиться немного надо», «Это перебор! Такая худоба — это ненормально», — высказывались они.

В декабре 2022 года Гагарина продемонстрировала лицо без макияжа. Знаменитость разместила в соцсетях фото, на котором позирует перед камерой в белом свитере, сидя на черном кожаном диване.