Российская певица Полина Гагарина показала естественную внешность на новом фото

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость разместила в сторис фото, на котором позирует перед камерой в белом свитере, сидя на черном кожаном диване. При этом на опубликованном кадре видно, что певица решила продемонстрировать свою естественную внешность, отказавшись от косметики. Кроме того, она распустила свои волосы и зачесала их назад.

«Полдня без макияжа — счастье», — подписала артистка снимок.

В сентябре Гагарина показала внешность после осветления бровей.