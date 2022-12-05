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15:03, 5 декабря 2022Ценности

Полина Гагарина показала лицо без макияжа на новом фото

Российская певица Полина Гагарина показала естественную внешность на новом фото

Фото: @gagara1987

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость разместила в сторис фото, на котором позирует перед камерой в белом свитере, сидя на черном кожаном диване. При этом на опубликованном кадре видно, что певица решила продемонстрировать свою естественную внешность, отказавшись от косметики. Кроме того, она распустила свои волосы и зачесала их назад.

«Полдня без макияжа — счастье», — подписала артистка снимок.

В сентябре Гагарина показала внешность после осветления бровей.

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Карина Черных
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