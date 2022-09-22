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Гагарина показала внешность после осветления бровей со словами «зато модно»

Певица Полина Гагарина показала внешность после осветления бровей со словами «зато модно»

Фото: @gagara1987

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина показала внешность после осветления бровей со словами «зато модно». Соотвествующие видео и фото появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сначала певица разместила ролик, на котором она запечатлена с пучком на голове и серой краской на бровях. «Как думаете отвалятся или не отвалятся?» — задала певица вопрос подписчикам, разместив в кадре специальное окно для голосования.

Затем звезда опубликовала снимок, на котором продемонстрировала результат от процедуры. На фото исполнительница позирует в белом топе, с растрепанным хвостом на голове и светлыми бровями. «Пока держатся, но не сильно. Зато модно. Но ненадолго», — иронично высказалась Гагарина.

В августе Полина Гагарина снялась в бикини и удивила фанатов. Знаменитость разместила серию новых снимков, на которых она позирует перед камерой у бассейна, демонстрируя подтянутое тело. Певицу запечатлели в раздельном вязаном купальнике белого цвета. В свою очередь, поклонники не оценили внешний вид артистки и обеспокоились по поводу ее чрезмерной худобы.

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Карина Черных
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