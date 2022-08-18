Фанаты оценили фигуру Гагариной на фото в бикини фразой «смотреть больно»

Певица Полина Гагарина снялась в бикини у бассейна и удивила фанатов своей фигурой

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина снялась в бикини и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость разместила серию новых снимков, на которых она позирует перед камерой у бассейна, демонстрируя подтянутое тело. Певицу запечатлели в раздельном вязаном купальнике белого цвета. Кроме того, звезда дополнила свой образ солнцезащитными очками с круглой оправой.

Поклонники не оценили внешний вид артистки и обеспокоились по поводу ее чрезмерной худобы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Мне кажется, что вам надо остановиться худеть», «Полина, вам можно живот не втягивать», «Красавица! Но нужно немножко поправиться, Полина», «В голове фраза "смотреть больно", но очень красиво», «Без слез не взглянешь», — писали они.

В то же время нашлись и те подписчики, кто поддержал певицу. «Ох, фигура — огонь!», «Стройняшка!», «Легкая как перышко», «Очень сексуальная», «Самая красивая женщина в мире», — высказывались юзеры.

Ранее в августе российская певица Ольга Бузова показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети. Знаменитость выложила снимок, на котором она позировала перед камерой в раздельном купальнике золотистого цвета, стоя на коленях. При этом поп-исполнительница собрала волосы в тугой пучок. Поклонники оказались озадачены чрезмерной худобой артистки.