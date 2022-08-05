Худоба Ольги Бузовой на фото в бикини удивила фанатов

Певица Ольга Бузова показала фигуру в золотистом бикини и вызвала споры в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети. Соответствующее фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость выложила снимок, на котором она позирует перед камерой в раздельном купальнике золотистого цвета, стоя на коленях. При этом поп-исполнительница собрала волосы в тугой пучок.

Поклонники удивились внешнему виду Бузовой и выразили свое беспокойство по поводу ее физической формы в комментариях под публикацией, которая набрала более 17 тысяч лайков. «Какая же вы сухая», «Оля, может все-таки сделаешь себе грудь?», «Очень худая», «Тело как у двадцатилетнего мальчика», «Мешок костей», — высказывались они.

В то же время были и те фанаты, кто встал на защиту артистки, отметив, что она находится в отличной форме. «Идеальная женщина», «Вот это пожар!», «Ольга, обалденная девушка», «Красотка-худышка», «Шикарная», — писали пользователи сети.

В июле Ольга Бузова продемонстрировала лицо без макияжа и фильтров после пройденной процедуры плазмолифтинга, которая, по ее словам, увлажняет и подтягивает кожу. «Хочу вам показать лицо после плазмолифтинга без фильтров. То есть видите, синяков нет. (...) Собственно, такая красотка помчала дальше», — поделилась своими впечатлениями артистка.