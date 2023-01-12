ВСУ опровергли увеличение войск России вблизи украинско-белорусской границы

Генерал-лейтенант ВСУ Наев опроверг увеличение войск РФ вблизи украино-белорусской границы

Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал заявления об увеличении российских войск вблизи украино-белорусской границы, его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

Генерал-лейтенант ВСУ опроверг соответствующие сообщения. По его словам, Россия не увеличила присутствие своих войск в регионе.

Ранее стало известно об отводе части украинских войск к границе Белоруссии. Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко объяснил необходимость такого шага тем, что Киеву нельзя потерять связь с Западом.

До этого Украина начала возводить оборонительные укрепления у границы с Белоруссией. В частности, власти Ровенской области заявили о срочном строительстве фортификационных сооружений.