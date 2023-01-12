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22:00, 12 января 2023Из жизни

Пожарные приняли дорогого породистого котенка за ягуара и отвезли его в лес

Daily Mail: пожарные перепутали бенгальского котенка с ягуаром и выпустили его в лесу

Кадр: страница Rodrigo Calil в Facebook

Пожарные в бразильском штате Минас-Жерайс перепутали домашнего бенгальского котенка с ягуаром и выпустили его в лесу. Об этом сообщает Daily Mail.

Ветеринар Родриго Калил проснулся ранним утром и заметил, что бенгальский котенок по кличке Массинья, которого он купил за 1,3 тысячи долларов (87,9 тысячи рублей) в качестве подарка семилетней дочери, пропал.

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Прочитав сообщения в чате дома в WhatsApp, мужчина узнал, что котенка увезли в лес. Оказалось, что жители его кондоминиума обратились в службу спасения после того, как заметили в здании кошку. Прибывшие на место пожарные нашли котенка на лестничном пролете. Они приняли дорогую породистую кошку за дикого ягуара. При помощи сети пожарные изловили котенка и отвезли его в лес недалеко от дома, где жила семья владельцев животного.

«То, что произошло, — это сюр. С момента, когда я проснулся и оделся, он пропал. Я зашел в чат и увидел, что люди подумали, что это был ягуар», — рассказал мужчина. Семья восемь часов искала котенка по всем окрестностям. В конце концов, к вечеру дочь Калила нашла питомца в кустах. «Я взял ее с собой, чтобы она увидела, как я стараюсь найти котенка. Она была очень опечалена, и даже заплакала, когда узнала, что он исчез. Как только моя дочь позвала ее, кошка услышала ее голос и вышла из кустов», — сказал ветеринар.

Калил был ошеломлен тем фактом, что пожарные и обслуживающий персонал здания допустили такую досадную ошибку. В пожарной службе рассказали, что сотрудники действовали в соответствии со своими должностными обязанностями и удалили кошку, которая два дня разгуливала по зданию. «Служба охраны кондоминиума сообщила, что животное не принадлежит никому из местных жителей. Мы изловили животное, не причинив ему вреда. Оно не было травмировано и выглядело здоровым. Мы выпустили животное в лесу. Мы действовали в соответствии с протоколом», — подчеркнули в пожарной службе.

Ранее сообщалось, что фермер из деревни вблизи города Дхар в индийском штате Мадхья-Прадеш приютил детенышей леопарда, которых по ошибке принял за котят. Дома индиец не только накормил и обогрел их, но даже решил искупать.

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Алиса Дмитриева
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