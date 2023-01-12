Сотрудники таможни и ФСБ перекрыли канал контрабанды золота в Китай

Сотрудники ФТС и ФСБ перекрыли канал контрабанды золота в Китай и задержали граждан КНР

Сотрудники Читинской таможни и ФСБ России перекрыли крупный канал контрабанды золота в Китай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, в прицепе одной из фур, выезжавшей через пункт пропуска «Забайкальск», таможенники нашли 41 золотой слиток общей массой более 26 килограммов. Специалисты оценили стоимость партии в 94 миллиона рублей. После этого силовики задержали двоих граждан КНР, которые были организаторами преступления.

Фото: Федеральная таможенная служба

В отношении них возбудили дела о контрабанде и незаконном обороте драгметаллов.

24 ноября 2022 года сообщалось, что воры похитили 22 золотых изделия из дома российского вице-адмирала.