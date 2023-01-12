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14:26, 12 января 2023Силовые структуры

Сотрудники таможни и ФСБ перекрыли канал контрабанды золота в Китай

Сотрудники ФТС и ФСБ перекрыли канал контрабанды золота в Китай и задержали граждан КНР

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сотрудники Читинской таможни и ФСБ России перекрыли крупный канал контрабанды золота в Китай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, в прицепе одной из фур, выезжавшей через пункт пропуска «Забайкальск», таможенники нашли 41 золотой слиток общей массой более 26 килограммов. Специалисты оценили стоимость партии в 94 миллиона рублей. После этого силовики задержали двоих граждан КНР, которые были организаторами преступления.

Фото: Федеральная таможенная служба

В отношении них возбудили дела о контрабанде и незаконном обороте драгметаллов.

24 ноября 2022 года сообщалось, что воры похитили 22 золотых изделия из дома российского вице-адмирала.

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Елизавета Новикова
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