Воры похитили 22 золотых изделия из дома российского вице-адмирала

В Калининграде воры украли из дома вице-адмирала Гаврикова 22 золотых изделия и деньги

В Калининграде воры обокрали дом российского вице-адмирала Виктора Гаврикова, сообщает издание Amber Mash в Telegram.

По данным издания, в частную собственность бывшего командующего войсками на северо-востоке России злоумышленники проникли, когда хозяин уехал на встречу с сыном. Военный забыл поставить дом на сигнализацию и воры беспрепятственно проникли на задний двор, отжали балконную дверь и похитили 22 золотых изделия и деньги. Нанесенный ущерб превышает миллион рублей.

То, что в его доме побывали воры, высокопоставленный военный понял не сразу, а лишь когда супруга нашла свою сережку возле лоджии. Семья провела ревизию и выяснила, что преступники унесли наличность и ювелирные изделия. Полиция начала розыск.

В сентябре у рэпера Джигана украли двое часов Rolex за шесть миллионов рублей из дома в Захарово.