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14:34, 12 января 2023Россия

Российские войска уничтожили более 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Спикер МО Конашенков заявил об уничтожении 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили более 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга оборонного ведомства.

По словам Конашенкова, Вооруженные силы (ВС) вели активные действия на этом участке, а также применяли артиллерию.

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Представитель Минобороны отметил, что боестолкновения на этом направлении произошли в районе поселков Стельмаховка, Новолюбовка и Невское Луганской народной республики, а также Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики.

Днем ранее ВС России нанесли поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на этом же направлении.

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Марк Леонов
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