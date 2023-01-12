Российские войска уничтожили более 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Спикер МО Конашенков заявил об уничтожении 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили более 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга оборонного ведомства.

По словам Конашенкова, Вооруженные силы (ВС) вели активные действия на этом участке, а также применяли артиллерию.

Представитель Минобороны отметил, что боестолкновения на этом направлении произошли в районе поселков Стельмаховка, Новолюбовка и Невское Луганской народной республики, а также Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики.

Днем ранее ВС России нанесли поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на этом же направлении.