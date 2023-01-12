Осужденный за крушение самолета главы Total диспетчер вышел из колонии по УДО
Городской суд подмосковной Электростали вынес решение об условно-досрочном освобождении (УДО) авиационного диспетчера Александр Круглов, осужденного за крушение самолета главы Total во Внуково. Об этом в четверг, 12 января, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, мужчина вышел из колонии после новогодних праздников. Остальных фигурантов дела от наказания освободили. Отмечается, что Круглов хочет вернуться в профессию и обсуждает с бывшими коллегами вопрос трудоустройства.
Однако расследование не было завершено до конца. Следственный комитет России (СКР) продлил сроки производства по уголовному делу, фигурантами которого являются несколько видных в прошлом чиновников авиационной отрасли.
23 июня Солнцевский суд Москвы признал диспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева виновными в крушении самолета Falcon президента французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери в 2014 году. Подсудимые были признаны виновными по статье 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
В ночь на 21 октября 2014 года самолет Falcon, взлетавший из московского аэропорта Внуково, столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. В результате погибли глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, пилоты Янн Пикан и Максим Рассья и стюардесса Руслана Вервель (уроженка Украины, принявшая французское гражданство).