Осужденный за крушение самолета главы Total диспетчер вышел из колонии по УДО

Осужденный за крушение самолета главы Total во Внуково диспетчер Круглов освобожден по УДО

Городской суд подмосковной Электростали вынес решение об условно-досрочном освобождении (УДО) авиационного диспетчера Александр Круглов, осужденного за крушение самолета главы Total во Внуково. Об этом в четверг, 12 января, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина вышел из колонии после новогодних праздников. Остальных фигурантов дела от наказания освободили. Отмечается, что Круглов хочет вернуться в профессию и обсуждает с бывшими коллегами вопрос трудоустройства.

Однако расследование не было завершено до конца. Следственный комитет России (СКР) продлил сроки производства по уголовному делу, фигурантами которого являются несколько видных в прошлом чиновников авиационной отрасли.

23 июня Солнцевский суд Москвы признал диспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева виновными в крушении самолета Falcon президента французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери в 2014 году. Подсудимые были признаны виновными по статье 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В ночь на 21 октября 2014 года самолет Falcon, взлетавший из московского аэропорта Внуково, столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. В результате погибли глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, пилоты Янн Пикан и Максим Рассья и стюардесса Руслана Вервель (уроженка Украины, принявшая французское гражданство).