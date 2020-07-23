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Сотрудников аэропорта Внуково признали виновными в крушении самолета главы Total

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Надежда Архипова, Александр Круглов, Роман Дунаев
Надежда Архипова, Александр Круглов, Роман Дунаев
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Солнцевский суд Москвы признал диспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева виновными в крушении самолета Falcon президента французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые признаны виновными по статье 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Наказание судья Екатерина Гришина огласит в конце приговора.

В ходе прений прокурор запросил Дунаеву шесть лет и два месяца, Круглову — шесть лет, Архиповой — пять лет и десять месяцев. Защита фигурантов дела просила суд вынести оправдательный приговор.

В октябре 2020 года истекает срок привлечения к ответственности обвиняемых.

7 июля 2017 года Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, который в пьяном состоянии допустил столкновение с самолетом бизнесмена на взлетном поле, в результате чего произошла катастрофа. Аналогичное решение было принято в отношении начальника Мартыненко Владимира Леденева.

В ночь на 21 октября 2014 года самолет Falcon, взлетавший из московского аэропорта Внуково, столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. В результате погибли глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, пилоты Янн Пикан и Максим Рассья и стюардесса Руслана Вервель (уроженка Украины, принявшая французское гражданство).

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