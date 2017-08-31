СКР возобновил производство по делу о гибели главы Total во Внуково

Следственный комитет России (СКР) возобновил производство в отношении авиадиспетчеров по делу об авиакатастрофе в аэропорту Внуково, в результате которой погиб глава компании Total Кристоф де Маржери. Об этом в четверг, 31 августа, адвокат Денис Славутский сообщил «Интерфаксу».

«Дело в данный момент передано в Следственный комитет, и он возобновил производство следственных действий. Следователи устраняют те недостатки, которые были выявлены в ходе судебного следствия», — сказал адвокат.

По словам Славутского, следователи вновь допрашивают свидетелей, в допросах которых на судебном следствии были выявлены нарушения. Адвокат отметил, что после завершения допросов будет по новой предъявлено обвинение и дело отправят в суд.

7 июля стало известно, что Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко по делу об авиакатастрофе во Внуково. Аналогичное решение было принято в отношении начальника Мартыненко Владимира Леденева.

Гособвинитель просил для фигурантов наказания в виде 4 лет 7 месяцев колонии. Адвокаты ходатайствовали об амнистии или условном наказании.

Дело в отношении Мартыненко и Леденева рассматривалось в особом порядке, так как они признали свою вину. Фигурантами проходили еще четыре человека: руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, диспетчер-стажер Светлана Кривсун. Расследование в отношении последней было прекращено в феврале 2016 года, дело в отношении остальных выделено в отдельное производство и направлено на доследование.

В ночь на 21 октября 2014 года самолет Falcon, взлетавший из московского аэропорта Внуково, столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. В результате погибли глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, пилоты Янн Пикан и Максим Рассья и стюардесса Руслана Вервель (уроженка Украины, принявшая французское гражданство).