Диспетчерам аэропорта Внуково вынесли приговор по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд вынес приговор руководителю отдела полетов Роману Дунаеву и двум диспетчерам по делу о гибели главы нефтяной компании Total в аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Роману Дунаеву назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении, диспетчеру Александру Круглову — 5,5 года, диспетчеру Надежде Архиповой — пять лет.

Ранее сообщалось, что подсудимые признаны виновными по статье 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В ходе прений прокурор запросил Дунаеву шесть лет и два месяца, Круглову — шесть лет, Архиповой — пять лет и десять месяцев. Защита фигурантов дела просила суд вынести оправдательный приговор.

В ночь на 21 октября 2014 года самолет Falcon, взлетавший из московского аэропорта Внуково, столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. В результате погибли глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, пилоты Янн Пикан и Максим Рассья и стюардесса Руслана Вервель (уроженка Украины, принявшая французское гражданство).

Следствие установило, что водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был пьян. 7 июля 2017 года его приговорили к четырем годам колонии общего режима, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне — освободили от ответственности и сняли судимость.

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