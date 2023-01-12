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06:02, 12 января 2023Мир

Лондон отреагировал на обнаружение тела британца в Соледаре

Sky News: Лондону известно об обнаружении тела британца, пропавшего в Соледаре

Фото: Telegram-канал Readovka

Лондону известно об обнаружении обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британских граждан. Об этом сообщил официальный представитель МИД Соединенного Королевства, слова которого приводит телеканал Sky News.

«Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе последних сообщений и на связи с украинскими властями», — сказал сотрудник дипведомства.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об обнаружении в Соледаре тела одного из двух пропавших британцев. Он указал, что на одного из них выписано волонтерское удостоверение «Благотворительного фонда Павла Вишнякова». По его словам, за время проведения спецоперации нередко «волонтерство» является стандартной легендой для иностранных наемников».

О пропаже граждан Великобритании вблизи Соледара сообщила Нацполиция Украины. По данным ведомства, 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров — граждан Великобритании 28 и 48 лет. 6 января Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, тогда связь с ними прервалась.

Марина Совина
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