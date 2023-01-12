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01:01, 12 января 2023Ценности

61-летняя женщина примерила откровенный наряд дочери и восхитила ее подписчиков

Мать блогерши Саши Морпет примерила обтягивающий топ и восхитила ее подписчиков

Кадр: Sasha Morpeth

Мать примерила откровенный наряд дочери на камеру и восхитила ее подписчиков переменами в своей внешности. Соответствующий ролик появился в аккаунте блогерши Саши Морпет в TikTok.

Сначала на размещенных кадрах 61-летняя женщина, чье имя не уточняется, предстала перед зрителями в домашней одежде — розовом банном халате и очках. При этом она затянула волосы в тугой хвост.

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Затем героиня видео продемонстрировала подтянутую фигуру с выраженными кубиками пресса на животе. Для этого родительница Морпет надела камуфляжные штаны темно-зеленого цвета и черный обтягивающий топ, который частично обнажил ее грудь. Кроме того, она дополнила свой образ серьгами-кольцами и черной сумкой с длинным ремешком, а волосы распустила.

Подписчики восхитились внешним видом героини публикации, о чем написали в комментариях под постом. «Ей действительно 61? Не могу поверить!», «Она пьет какую-то специальную омолаживающую воду?», «Сколько нужно есть орехов в день, чтобы выглядеть так круто?» — высказались они.

В декабре блогерша Тиана Дэмиен переодела мать в свою одежду, вызвав восхищение зрителей. Мать девушки примерила костюм, который состоял из синих кроп-топа с глубоким декольте и расклешенных брюк с абстрактным белым принтом, и распустила волосы.

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Екатерина Ештокина
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