Блогерша переодела мать в свою одежду и восхитила зрителей

Блогерша Тиана Дэмиен переодела мать в свою одежду и восхитила зрителей

Блогерша Тиана Дэмиен переодела мать в свою одежду, вызвав восхищение зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 135 тысяч человек.

В начале ролика женщина позировала в черном свитере свободного кроя, серых штанах и в очках. При этом она завязала волосы в низкий хвост. Затем мать девушки предстала перед камерой в одежде дочери. Так, она примерила костюм, который состоял из синих кроп-топа с глубоким декольте и расклешенных брюк с абстрактным белым принтом, и распустила волосы.

Пользователи сети отреагировали на преображение родственницы инфлюэнсерши в комментариях, сделав ей комплименты. «Она случайно не одинока?», «Икона!», «Она счастлива в браке?», «Твоя мама — самая красивая женщина, которую я когда-либо видел», — написали юзеры.

Ранее мать модели и блогерши Кайлы Уилсон примерила наряды дочери и восхитила пользователей сети.