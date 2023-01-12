Раскрыта динамика цен на новые квартиры в Московском регионе

Стоимость квадратного метра на «первичку» Московского региона достигла 260,3 тысячи рублей

В начале января 2023 года стоимость квадратного метра на первичное жилье в Московском регионе установилась на уровне в 260,3 тысячи рублей. Информацию о динамике цен на новое жилье в этой локации «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Циан.Аналитики».

Специалисты отметили, что за 2022 год «квадрат» на «первичке» Московского региона подорожал на 6,5 процента, что гораздо меньше, чем в 2021-м, когда положительная динамика достигла 28 процентов. При этом за год в Московской области цены выросли на 11 процентов, а в Москве — на два процента.

По словам экспертов, в области стоимость недвижимости активнее всего увеличивалась в начале 2022 года, особенно в марте, а в Москве темпы роста были медленнее. Кроме того, в столице в четвертом квартале, напротив, наблюдалась отрицательная динамика стоимости новостроек, при этом в декабре они снизились на два процента — в предыдущий раз подобное резкое сокращение фиксировалось в конце 2015 года. На фоне снижения цен в Москве в области в ноябре и декабре прошедшего года новое жилье немного подорожало.

Что касается средних цен предложения, то по сравнению с 2021-м они увеличились. Показатели выросли преимущественно за счет результатов первого квартала 2022 года. Затем с апреля по ноябрь цены предложения на новые квартиры стагнировали, а в последние два месяца года и вовсе снизились. Специалисты объяснили падение стоимости жилья тем, что из-за ограничений по выдаче ипотеки с околонулевыми ставками застройщики стали предоставлять скидки, а в других случаях начали напрямую снижать цены продаваемых объектов.

В конце 2022 года средний размер скидки на «первичке» Московского региона установился на уровне в 10 процентов. Из них самые высокие зафиксировали в Новой Москве — в среднем 15 процентов, чуть ниже — в Старой Москве (13,2 процента), а в Московской области — 11,6 процента. Всего в конце прошлого года на продажу со скидкой в Московском регионе были выставлены более четверти — примерно 28 процентов — от всех продаваемых квартир. Наибольшая доля таких объявлений наблюдалась в Старой Москве — приблизительно 39 процентов. За ней следуют Новая Москва и Московская область с показателями в 24 и 15 процентов соответственно.

Ранее гендиректор агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев предсказал, что цены на новостройки в Москве в начале 2023 года продолжат стагнировать. По его прогнозам, в начале 2023 года цены останутся стабильными, и значительных колебаний ожидать не стоит.