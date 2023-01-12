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11:18, 12 января 2023Мир

Филиппины упрекнули за непрофессионализм украинского поверенного

Филиппины упрекнули украинского поверенного из-за сорвавшихся переговоров лидеров стран

Фото: Gregorio B. Dantes Jr / ZUMA Press / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Филиппин упрекнул временного поверенного в делах Украины Дениса Михайлюка за непрофессионализм и нарушение дипломатической практики, приведшей к срыву переговоров лидеров двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский дипломат без согласия сторон раскрыл прессе информацию о попытках дважды организовать телефонный разговор президентов в 2022 году. «Это не дипломатическая практика — делать так, как поступил [поверенный]. Украина — страна, с которой у нас хорошие отношения, но когда такие вопросы выносятся представителем другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны», — сказал на брифинге заместитель министра иностранных дел Филиппин Карлос Соррета.

Ранее временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк пожаловался на президента республики Фердинанда Маркоса, который уже который месяц игнорирует своего украинского коллегу Владимира Зеленского. По его словам, украинская сторона просила о телефонном разговоре между Зеленским и Маркосом, но пока не получила ответа. Посольство дважды в месяц пыталось связаться с президентом Филиппин с июня 2022 года через МИД республики, заявил он.

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Виктория Кондратьева
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