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14:32, 11 января 2023Бывший СССР

Украинский посол пожаловался на игнорирующего Зеленского президента Филиппин

Посол Украины Михайлюк пожаловался на президента Филиппин, игнорирующего Зеленского

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк пожаловался на президента республики Фердинанда Маркоса, который уже который месяц игнорирует своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает филиппинская газета Inquirer.

По словам Михайлюка, украинская сторона просила о телефонном разговоре между Зеленским и Маркосом, но пока не получила ответа. Посольство дважды в месяц пыталось связаться с президентом Филиппин с июня 2022 года через МИД республики, утверждает он.

Как предположил посол, причина такого поведения Маркоса может быть в его занятости внутренними делами страны.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко пожаловался, что Киеву поставляют оружие с истекшим сроком годности.

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Алевтина Запольская
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