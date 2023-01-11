Украинский посол пожаловался на игнорирующего Зеленского президента Филиппин

Посол Украины Михайлюк пожаловался на президента Филиппин, игнорирующего Зеленского

Временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк пожаловался на президента республики Фердинанда Маркоса, который уже который месяц игнорирует своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает филиппинская газета Inquirer.

По словам Михайлюка, украинская сторона просила о телефонном разговоре между Зеленским и Маркосом, но пока не получила ответа. Посольство дважды в месяц пыталось связаться с президентом Филиппин с июня 2022 года через МИД республики, утверждает он.

Как предположил посол, причина такого поведения Маркоса может быть в его занятости внутренними делами страны.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко пожаловался, что Киеву поставляют оружие с истекшим сроком годности.