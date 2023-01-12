У турецкого стелс-истребителя TF-X заметили интересную особенность

В The Drive заметили инфракрасный датчик перед фонарем турецкого истребителя TF-X

Перед фонарем кабины экипажа турецкого перспективного истребителя пятого поколения TF-X установлен датчик системы инфракрасного поиска и отслеживания, а под носовой частью — электрооптической системы наведения. На интересную особенность стелс-самолета обратило внимание издание The Drive.

В публикации отмечается, что в настоящее время нет современного истребителя, у которого эти датчики были бы разделены между собой. Таким образом издание прокомментировало недавние фотографии TF-X с полностью собранной носовой частью, сделанные в цехе турецкой аэрокосмической корпорации Turkish Aerospace Industries.

The Drive отмечает, что два разнесенных датчика фигурировали в ранее представленном макете истребителя, однако тогда было не ясно, идет ли речь о концепции или окончательной конфигурации летательного аппарата. Издание уверено, что разнесение датчиков позволит улучшить работу каждого из них в отдельности, в частности, наведение в различных погодных условиях.

В январе генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль в эфире телеканала CNN Türk сообщил, что турецкий истребитель пятого поколения совершит первый полет до конца 2023 года. Изначально первый полет прототипа самолета планировали совершить в 2025 году.