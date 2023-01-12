Стало известно о возможной продаже никнеймов пользователям в Twitter
Социальная сеть Twitter рассматривает возможность запуска продаж пользователям псевдонимов для названия их учетных записей. Об этом стало известно газете The New York Times (NYT) от источников, близких к компании.
По данным издания, в компании начали обсуждать возможность проведения онлайн-аукционов, на которых люди смогут претендовать на определенные никнеймы. Этот шаг должен помочь увеличить доходы Twitter.
Отмечается, что разговоры о продаже пользователям соцсети псевдонимов ведутся в компании с декабря.
Собеседники газеты добавили, что пока остается неясным, будет ли Twitter развивать идею с аукционами и затронет ли это все имена пользователей или только часть.
В октябре 2022 года стало известно, что в мессенджере Telegram начали торговать именами пользователей. Список самых дорогих никнеймов возглавил @news, его продали за 1,8 миллиона долларов (около 113 миллионов рублей).