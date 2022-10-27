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20:14, 27 октября 2022Интернет и СМИ

Telegram начал торговать именами пользователей

Основатель Telegram Дуров сообщил, что мессенджер запустил возможность покупать логины

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров рассказал о новой функции месседжера, с помощью которой пользователи смогут покупать логины на платформе Fragment. Пост о том, что в мессенджере начнут торговать именами юзеров, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Как и обещали, мы запустили возможность покупать логины Telegram на специальной платформе — Fragment. Аукционы на самые ценные имена пользователей уже запущены», — сообщил основатель мессенджера.

Дуров также отметил, что через несколько дней Telegram предоставит пользователям возможность продавать свои существующие имена на Fragment. «Впервые в истории социальных сетей установлен честный и прозрачный рынок имен пользователей», — подчеркнул он.

Нововведение, как отметил предприниматель, позволит пользователям владеть уникальными адресами, защищенными в реестре децентрализованной сети блокчейнов. «Это только начало, но важная веха — власть начала переходить в руки пользователей», — заключил Дуров.

Планы устроить аукцион ценных пользовательских имен Дуров раскрыл в конце августа. Предприниматель рассказал, что администрация Telegram удалила все адреса, связанные с каналами, которые были пустыми или неактивными в течение последнего года. Он отмечал, что считает аукцион самым эффективным и справедливым способом распределить освободившиеся короткие пользовательские имена.

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Асель Минбаева
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