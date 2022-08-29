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Дуров рассказал о планах устроить в Telegram аукцион

Павел Дуров сообщил, что в Telegram проведут аукцион по продаже наиболее ценных юзернеймов

Фото: globallookpress.com

Предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров рассказал о том, что в мессенджере Telegram планируется устроить продажу наиболее ценных пользовательских имен. О намерении провести аукцион по продаже наиболее ценных юзернеймов он сообщил в своем Telegram-канале.

«В середине августа мы удалили все адреса Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми или неактивными в течение последнего года. Мы постепенно вернем 99 процентов этих адресов в общественное пользование», — написал Дуров.

Предприниматель пояснил, что до недавнего времени 70 процентов всех пользовательских имен в Telegram были зарезервированы: киберсквоттеры из Ирана использовали их для неактивных каналов.
По словам Дурова, из-за этого в мессенджере появилось «кладбище мертвых юзернеймов». Это мешало пользователям выбирать подходящие имена для своих учетных записей, групп и каналов, а также создавало препятствие при поиске в мессенджере.

Основатель Telegram добавил, что считает аукцион самым эффективным и справедливым способом распределить освободившиеся короткие пользовательские имена. Дуров полагает, что те, кто приобретет запоминающиеся ссылки, будут использовать их с пользой.

Ранее Дуров допустил, что на базе мессенджера может быть создана платформа по продаже запоминающихся юзернеймов. По его словам, с аукциона могли бы продаваться все четырехбуквенные имена пользователей, например @bank, @club или @game.

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Денис Савосин
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