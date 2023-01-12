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17:13, 12 января 2023Забота о себе

Россиянам назвали лучшее время для новогодних обещаний

Психолог Якуба: список планов на год лучше составлять к марту, чтобы избежать выгорания

Фото: Green Chameleon / Unsplash

Чтобы избежать выгорания, список планов на год лучше составлять к весне, подсказала россиянам психолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарья Якуба. Лучшее время для новогодних обещаний она назвала в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт призвала россиян сперва определиться со списком желаний, намерений и ценностей, а составление планов на год отложить до марта.

«Такой подход поможет избежать снижения мотивации или выгорания из-за невыполнения целей, которые были поставлены необдуманно. Многие начинают составлять планы и цели на год сразу после январских каникул или на них, когда все выспались, отдохнули и кажется, что готовы для небывалых свершений», — объяснила психолог. Она добавила, что из-за контраста между свободой на праздниках и загруженностью в будние дни люди неправильно оценивают свои силы и в итоге не выполняют данные себе новогодние обещания.

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Эксперт посоветовала включать в планы не только карьерные или материальные цели, но и общение с друзьями и близкими, а также отдых, спорт или дела, выполняя которые человек получает вдохновение. «Это позволит убрать эффект шор и наслаждаться жизнью, имея план», — уточнила Якуба.

При этом, предупредила эксперт, планирование подходит не каждому. «План и следование ему может успокаивать, облегчать и упрощать жизнь, а может раздражать, тревожить и тяготить. Все очень индивидуально, однако, узнать, насколько вам подходит этот инструмент, поможет только попытка составить план и начать ему следовать», — сказала психолог.

Также, продолжила Якуба, план может содержать несколько вариантов развития событий. «В план можно заложить самый оптимистичный, самый пессимистичный и срединный варианты развития событий, и на каждый из них продумать свои действия. Именно желание и намерение определяют временной отрезок плана: он будет рассчитан на всю жизнь, год или час», — заключила она.

Ранее психолог Елена Перминова посоветовала россиянам после длительных новогодних каникул вливаться в работу постепенно и устраивать отпускные вечера. По словам Перминовой, начинать работу после отдыха нужно по возможности с не самых важных задач, выполнить которые будет несложно.

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Александра Лисица
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