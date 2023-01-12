«Русская весна»: пленные военные ВСУ рассказали об абсурдных приказах своих командиров

Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали об абсурдных приказах своих командиров. Об этом сообщает «Русская весна».

По словам попавших в плен украинских военных, их командование повело себя подло, их «реально кинули». «Отношение к командирам негативное. Обидно, можно было и прикрыть нас», — отметил один из них.

Руководство отдавало иррациональные приказы, отметили военнопленные, и демонстрировало, что бойцы для них «расходный материал».

Ранее военнослужащий ВСУ, который называет себя Киянином, выразил недовольство командованием армии республики и рассказал о проблемах в Артемовске.

