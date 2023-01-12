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20:42, 12 января 2023Бывший СССР

Стало известно о недовольстве бойцов ВСУ командованием

RT: боец ВСУ выразил недовольство командованием украинской армии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), который называет себя Киянином, выразил недовольство командованием армии республики и рассказал о проблемах в Артемовске. Видео его обращения публикует RT в Telegram.

По словам военного, ситуация в городе может улучшиться после смены руководства ВСУ. «Нормализуется, когда на ключевых должностях у нас будут люди военные, которые понимают потребности. Есть такой генерал, который защищал аэропорт Жуляны. Вот я думаю, что он бы, наверное, по-другому все делал», — заявил он.

На прикрепленной фотографии виден задний план, где присутствует надпись «с нами Бог и атаман [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный», при этом вторая часть фразы перечеркнута.

Как отмечает RT, скорее всего речь идет о генерале Сергее Кривоносе, против которого украинское Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело за якобы «незаконные приказы во время обороны Жулян» в феврале-марте 2022 года. Также он утверждал, что власти Украины обманывают военных при начислении зарплат и пенсий.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал быстро обеспечить боеприпасами и всем необходимым бойцов ВСУ в Артемовске. Кроме того, стало известно о продвижении Вооруженных сил России в районе города. Сообщалось, что количество обстрелов со стороны армии Украины на донецком направлении уменьшилось.

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Кристина Есикова
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