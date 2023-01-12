Зеленский пообещал обеспечить боеприпасами ВСУ в Артемовске

Президент Украины Зеленский пообещал быстро обеспечить боеприпасами ВСУ в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал быстро обеспечить боеприпасами военных армии республики в Артемовске. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Особое внимание было уделено боям в Бахмуте (Артемовске — прим. «Ленты.ру») и Соледаре. Подчеркиваю, что подразделения, обороняющие эти города, будут быстро и беспрерывно обеспечены боеприпасами и всем необходимым», — сообщил президент Украины на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Ранее стало известно о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в районе Артемовска. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что количество обстрелов со стороны армии Украины на донецком направлении уменьшилось.

11 января сообщалось, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию Соледара в ДНР. По словам военкора Александра Коца, город имеет для российских сил стратегическое и психологическое значение. Также Минобороны России отчиталось о блокировании Соледара с северной и южной частей.