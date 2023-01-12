Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:40, 12 января 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал обеспечить боеприпасами ВСУ в Артемовске

Президент Украины Зеленский пообещал быстро обеспечить боеприпасами ВСУ в Артемовске

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал быстро обеспечить боеприпасами военных армии республики в Артемовске. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Особое внимание было уделено боям в Бахмуте (Артемовске — прим. «Ленты.ру») и Соледаре. Подчеркиваю, что подразделения, обороняющие эти города, будут быстро и беспрерывно обеспечены боеприпасами и всем необходимым», — сообщил президент Украины на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Ранее стало известно о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в районе Артемовска. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что количество обстрелов со стороны армии Украины на донецком направлении уменьшилось.

11 января сообщалось, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию Соледара в ДНР. По словам военкора Александра Коца, город имеет для российских сил стратегическое и психологическое значение. Также Минобороны России отчиталось о блокировании Соледара с северной и южной частей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена
Аналитик высказался о будущем биткоина
Обвиненного в убийстве двух россиянок иностранца объявили в международный розыск
Россиянина осудили на 17 лет за домогательства к маленьким мальчику и девочке
Малахов рассказал о поездках Мишустина в монастырь
Россияне бросились обмениваться жильем
В Госдуме заявили об отсутствии планов увеличивать численность призывников
Диетолог Гинзбург перечислил эффективные приемы для похудения
Парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов
Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.