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11:18, 12 января 2023Россия

В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск в районе Артемовска

Советник главы ДНР Кимаковский заявил о продвижении ВС России в районе Артемовска

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы России серьезно продвинулись в районе Артемовска. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Его цитирует РИА Новости.

«Артиллерия сегодня реально подавляет силы противника, на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут. Это сейчас проявляется и на Донецком направлении, количество обстрелов по городу уменьшилось», — сказал Кимаковский.

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Алевтина Запольская
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