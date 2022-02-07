Украинский генерал обвинил власти в обмане военных

Украинские власти обманывают военнослужащих при начислении зарплат и пенсий, уверен бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. Его цитирует РИА Новости.

Кривонос обвинил руководство страны в обмане военных, которым при зачислении на службу обещали от 70 до 90 процентов от денежного содержания. Он отметил, что за 30 лет службы ему редко удавалось «не думать, как выжить».

«По закону ему [генералу] насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин», — заявил Кривонос.

В конце января Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявляла о том, что украинская армия готовит наступление в Донбассе. Об этом, считают в ведомстве, свидетельствует возросшая активность силовиков на линии соприкосновения. В Киеве отрицают наличие планов ввести военных в Донбасс.