Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинский генерал обвинил власти в обмане военных

Генерал ВСУ Кривонос обвинил руководство Украины в обмане военнослужащих

Фото: Depositphotos

Украинские власти обманывают военнослужащих при начислении зарплат и пенсий, уверен бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. Его цитирует РИА Новости.

Кривонос обвинил руководство страны в обмане военных, которым при зачислении на службу обещали от 70 до 90 процентов от денежного содержания. Он отметил, что за 30 лет службы ему редко удавалось «не думать, как выжить».

«По закону ему [генералу] насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин», — заявил Кривонос.

Материалы по теме:
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
26 января
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января

В конце января Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявляла о том, что украинская армия готовит наступление в Донбассе. Об этом, считают в ведомстве, свидетельствует возросшая активность силовиков на линии соприкосновения. В Киеве отрицают наличие планов ввести военных в Донбасс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
В России призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей
Женщина случайно родила детей от родного брата
Притворявшийся сыном богача мужчина удалил соцсети из-за разоблачения Netflix
Здоровье находящегося в СИЗО ректора Шанинки снова ухудшилось
Лукашенко пригрозил лишить Украину электричества
Россиянин сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и попал на видео
Дочь Заворотнюк отреагировала на упреки возмущенных поклонников
Россияне назвали самую прибыльную профессию
Украине предсказали ускоренное вступление в НАТО из-за действий России
Назван один из лауреатов премии президента России молодым ученым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.