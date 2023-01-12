Двое осужденных сбежали из российской психбольницы и умерли у кладбища

В Курской области нашли замерзшими двоих сбежавших из психбольницы пациентов с судимостями

В Курской области двое пациентов с судимостями сбежали из психбольницы имени Святого великомученика и целителя Пантелеимона, расположенной в поселке Искра, позже их замерзшие тела нашли у кладбища. Об этом сообщает Baza.

53-летний Анатолий Семин, осужденный за грабеж и кражу, находился на принудительном лечении с 2009 года. Его спутник 44-летний Вартан Аракелян с судимостью за кражу попал в медучреждение в 2017 году.

11 января их пропажу обнаружили сотрудники психбольницы во время утреннего обхода. Выяснилось, что пациенты выбрались на волю через незапертую решетку на окне. Поиски беглецов привели к местному кладбищу. Мужчины умерли от переохлаждения.