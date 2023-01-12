Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:07, 12 января 2023Путешествия

Раскрыта причина сбоя в системе авиауправления США

FAA: причиной сбоя в системе авиауправления США стал поврежденный файл в базе данных

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Причиной сбоя в системе оповещения пилотов (NOTAM), из-за которой в США на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, по предварительным данным, стал поврежденный файл в базе данных. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

В ведомстве уточнили, что доказательств кибератаки на данный момент нет.

11 января стало известно о серьезном сбое в системе оповещения пилотов в Соединенных Штатах. Отмечалось, что данная ситуация угрожает всем полетам на территории США, так как система отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени.

Позже в США заявили о снятии запрета на вылеты после крупного сбоя в системе оповещения пилотов NOTAM.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом
Пушилин отметил героизм спасавших товарищей в Макеевке военных
Раскрыта причина сбоя в системе авиауправления США
Венгрия преостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине
В США сообщили о наводящем ужас российском оружии
Мясников предупредил о вреде голодания после новогодних праздников
28-летняя девушка похвасталась отношениями с 49-летним мужчиной
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных
США заявили об активном движении военных судов Китая вокруг Тайваня
Названы самые популярные направления для авторского туризма по России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.