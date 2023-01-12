Раскрыта причина сбоя в системе авиауправления США

FAA: причиной сбоя в системе авиауправления США стал поврежденный файл в базе данных

Причиной сбоя в системе оповещения пилотов (NOTAM), из-за которой в США на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, по предварительным данным, стал поврежденный файл в базе данных. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

В ведомстве уточнили, что доказательств кибератаки на данный момент нет.

11 января стало известно о серьезном сбое в системе оповещения пилотов в Соединенных Штатах. Отмечалось, что данная ситуация угрожает всем полетам на территории США, так как система отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени.

Позже в США заявили о снятии запрета на вылеты после крупного сбоя в системе оповещения пилотов NOTAM.