Минобороны России объявило о продолжении наступления на донецком направлении

Минобороны заявило о продолжении наступления ВС России на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении. Об этом сообщил журналистам 12 января официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, наступательные действия российских войск были успешными — в ходе боестолкновений удалось уничтожить более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спикер МО добавил, что ВС России также уничтожили несколько единиц техники ВСУ.

«Безвозвратные потери противника составили (...) один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — заявил он.

Ранее журналист Никита Третьяков, находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) и призванный в рамках частичной мобилизации, рассказал о своих впечатлениях после первого боя.