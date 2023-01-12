Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 12 января 2023Россия

Минобороны России объявило о продолжении наступления на донецком направлении

Минобороны заявило о продолжении наступления ВС России на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении. Об этом сообщил журналистам 12 января официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, наступательные действия российских войск были успешными — в ходе боестолкновений удалось уничтожить более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спикер МО добавил, что ВС России также уничтожили несколько единиц техники ВСУ.

Материалы по теме:
В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен». Чем он опасен?
В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен».Чем он опасен?
Сегодня
Не последняя буква алфавита. Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
Не последняя буква алфавита.Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
21 августа 2022
«Переболевшим реально плохо» России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022

«Безвозвратные потери противника составили (...) один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — заявил он.

Ранее журналист Никита Третьяков, находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) и призванный в рамках частичной мобилизации, рассказал о своих впечатлениях после первого боя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о продолжении наступления на донецком направлении
Клуб из Саудовской Аравии предложит Месси рекордный контракт
Задержание ФСБ собиравшегося вступить в ВСУ россиянина попало на видео
В Минтрансе анонсировали приостановку движения по Крымскому мосту
Стало известно местонахождение актера сериала «Зема» в момент пропажи
VK открыла доступ к уникальной программе
Западную часть Соледара полностью освободили
Бородина пожаловалась на лишний вес
Subway захотели продать
В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания народного артиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.