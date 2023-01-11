Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 11 января 2023Россия

Мобилизованный россиянин рассказал о первом бое в зоне СВО

Журналист Третьяков рассказал о шоке от обстрела Донецка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Журналист Никита Третьяков, находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) в рамках частичной мобилизации, рассказал о своих впечатлениях после первого боя. Воспоминаниями он поделился с изданием «Московский комсомолец».

Военнослужащий посоветовал заранее готовить себя психологически к боевым действиям. Хотя, по его словам, полностью подготовиться к лишениям военной службы невозможно. «Когда рядом с тобой взрывается минометная мина или артиллерийский снаряд и погибает твой товарищ, никакие рассказы, никакая муштра во время подготовки и слаживания здесь не работают», — утверждает Третьяков.

Журналист вспомнил, что впервые попал под обстрел в Донецке. «Но первый обстрел, под который я попал в центре Донецка, меня, мягко говоря, шокировал», — говорит он. Однако Третьяков считает, что ему было легче остальных, так как он уже работал в зоне СВО военным корреспондентом. В критической ситуации он посоветовал в максимальной степени сконцентрироваться именно на том, что можно сделать в данный момент.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин спрогнозировал активизацию боевых действий на Украине на всем протяжении фронта из-за наступающего похолодания. По словам аналитика, продолжающаяся из-за мягкой погоды распутица по-прежнему мешала боевым действиям, однако с приходом морозов ситуация может измениться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о блокировании Соледара в ДНР подразделениями ВДВ
Рабочему оторвало ногу из-за обрушения потолка на заводе в Подмосковье
В Госдуме назвали цель ложных сообщений о минировании школ и ТЦ
Пригожин ответил давшему совет ему и Кадырову генералу
В РПЦ отреагировали на планы Украины избавиться от «двоецерковности»
В Кремле отреагировали на плакаты с Чебурашкой-«оккупантом» в киевских школах
Популярный комик высказался о матерных шутках в Comedy Club
В России оценили возможность введения ограничений из-за китайцев
Звездная визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе
Российского военного осудили на пять лет за избиение офицера в парке «Патриот»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.