Мобилизованный россиянин рассказал о первом бое в зоне СВО

Журналист Третьяков рассказал о шоке от обстрела Донецка

Журналист Никита Третьяков, находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) в рамках частичной мобилизации, рассказал о своих впечатлениях после первого боя. Воспоминаниями он поделился с изданием «Московский комсомолец».

Военнослужащий посоветовал заранее готовить себя психологически к боевым действиям. Хотя, по его словам, полностью подготовиться к лишениям военной службы невозможно. «Когда рядом с тобой взрывается минометная мина или артиллерийский снаряд и погибает твой товарищ, никакие рассказы, никакая муштра во время подготовки и слаживания здесь не работают», — утверждает Третьяков.

Журналист вспомнил, что впервые попал под обстрел в Донецке. «Но первый обстрел, под который я попал в центре Донецка, меня, мягко говоря, шокировал», — говорит он. Однако Третьяков считает, что ему было легче остальных, так как он уже работал в зоне СВО военным корреспондентом. В критической ситуации он посоветовал в максимальной степени сконцентрироваться именно на том, что можно сделать в данный момент.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин спрогнозировал активизацию боевых действий на Украине на всем протяжении фронта из-за наступающего похолодания. По словам аналитика, продолжающаяся из-за мягкой погоды распутица по-прежнему мешала боевым действиям, однако с приходом морозов ситуация может измениться.