Россиянина арестовали за развращение несовершеннолетних девочек в интернете

В Москве поместили в СИЗО 38-летнего мужчину за развращение маленьких девочек в интернете

В Москве арестовали и поместили в СИЗО 38-летнего мужчину за развращение маленьких девочек в интернете. Об этом в четверг, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 2022 года фигурант в социальной сети познакомился с 13-летней потерпевшей и присылал ей интимные фотографии. Кроме того, установлена еще одна потерпевшая.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц») УК РФ. Отмечается, что мужчина был ранее судим по статье 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. Обвиняемого проверят на причастность к совершению других преступлений.

Ранее стало известно, что в Петербурге 61-летний мужчина домогался 12-летней правнучки сожительницы.