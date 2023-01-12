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09:49, 12 января 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за развращение несовершеннолетних девочек в интернете

В Москве поместили в СИЗО 38-летнего мужчину за развращение маленьких девочек в интернете

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Москве арестовали и поместили в СИЗО 38-летнего мужчину за развращение маленьких девочек в интернете. Об этом в четверг, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 2022 года фигурант в социальной сети познакомился с 13-летней потерпевшей и присылал ей интимные фотографии. Кроме того, установлена еще одна потерпевшая.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц») УК РФ. Отмечается, что мужчина был ранее судим по статье 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. Обвиняемого проверят на причастность к совершению других преступлений.

Ранее стало известно, что в Петербурге 61-летний мужчина домогался 12-летней правнучки сожительницы.

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Екатерина Власова
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