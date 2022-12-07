Россиянин совратил 12-летнюю правнучку сожительницы и попал под следствие

«Фонтанка»: в Петербурге 61-летний мужчина домогался 12-летней правнучки сожительницы

В Санкт-Петербурге 61-летний мужчина домогался 12-летней правнучки своей сожительницы. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, девочка живет с семьей в Красносельском районе. Она часто бывала в гостях у сожителя прабабушки, где он совращал школьницу. Потерпевшая рассказала о случившемся 42-летней матери, и та решила проконсультироваться с психологом. Специалист подтвердил, что несовершеннолетняя говорит правду. Тогда семья обратилась с заявлением в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Попавшего под следствие россиянина доставили в полицейский отдел.

Ранее в Балашихе 18-летнего педагога заподозрили в растлении семиклассницы.