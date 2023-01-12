В Татарстане откроется Школа креативных индустрий

Мэр Альметьевска Нагуманов: в 2023 году в городе откроется Школа креативных индустрий

В Республике Татарстан в 2023 году планируется открыть Школу креативных индустрий (ШКИ). Об этом заявил мэр Альметьевска Тимур Нагуманов, передает «Татар-информ».

По его словам, школа будет открыта в здании местного инженерного лицея. В прошлом году Управление культуры Альметьевского муниципального района стало победителем федерального конкурса-проекта Президентского фонда креативных индустрий.

«Это будет очень интересный объект, который появится в этом году. Я думаю, что жители, а особенно в микрорайоне "Западные ворота", по достоинству оценят новую школу», — отметил Нагуманов.

Сейчас в республике уже работает одна ШКИ — на базе Казанского художественного училища имени Фешина. Учреждение было создано в рамках инициативы «Придумано в России», в нем учатся подростки от 12 до 17 лет. Школа специализируется на медийных направлениях, связанных с анимацией, дополненной реальностью, а также фото- и видеопроизводством. Планируется, что в Альметьевске для слушателей курса добавится обучение аудио- и визуальным искусствам, в рамках которого будут ставиться эксперименты.

Ранее стало известно, что в Татарстане появится глэмпинг-парк «Белая Лилия». Уточняется, что туристический объект будет находиться на Нижнекамском водохранилище в Менделеевском районе республики. На территории глэмпинг-парка планируется отстроить 20 некапитальных домов и ресторан с летней террасой.