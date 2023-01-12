Белый дом заявил об ошибочном попадании секретных документов в дом Байдена

Юрист Саубер: расследование докажет, что секретные документы попали дом Байдена по ошибке

Юрист президента США Джо Байдена Ричард Саубер рассказал, что в Белом доме не сомневаются в том, что секретные документы попали в дом главы государства по ошибке. По его словам, это будет доказано в ходе расследования, сообщает РИА Новости.

«Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были перемещены непреднамеренно, и президент вместе со своими юристами действовали оперативно по обнаружении ошибки», — заявил он.

Саубер подчеркнул, что администрация президента поддерживает тесное сотрудничество с Минюстом и спецпрокурором, занимающимся данным расследованием.

Ранее помощники Байдена нашли вторую партию секретных документов, связанных с главой Белого дома. Уточняется, что бумаги хранились в месте вне вашингтонского офиса, которое Байден занял после ухода из администрации экс-лидера страны Барака Обамы.

До этого в конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах. Отмечается, что политик мог нарушить законы о защите национальной безопасности.