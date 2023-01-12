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10:59, 12 января 2023Ценности

Россиянки сходили к косметологу и остались с ожогами на лице

Жительницы Башкирии сделали лазерную шлифовку в Ишимбае и остались с ожогами на лице

Фото: Atikah Akhtar / Unsplash

Жительницы Башкирии сходили к косметологу и остались с ожогами на лице после популярной процедуры. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, три россиянки сделали лазерную шлифовку в одном и том же салоне красоты в городе Ишимбае. По словам пострадавших, они получили ожоги лица и другие повреждения кожи из-за некачественного выполнения упомянутого вмешательства.

Известно, что делом заинтересовался Следственный комитет региона, который может возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг. На данный момент сотрудники правоохранительных органов еще не раскрыли результаты проверки салона красоты.

В июле визажистка и блогерша Хия Рехман купила популярный прибор для эпиляции и также осталась с ожогами. По словам 19-летней девушки, она приобрела устройство для безболезненного удаления волос — так называемый ластик (hair eraser), который якобы «стирает» растительность на теле и делает кожу гладкой.

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Майя Пономаренко
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