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20:06, 12 января 2023Из жизни

Смертельная схватка ядовитых змей у пешеходной тропы попала на видео

9 News: сетчатая коричневая змея проглотила голову черной ехидны и попала на видео

Две ядовитые змеи попали на видео, когда вступили в смертельную схватку на юге австралийского города Аделаида. На запись обратило внимание издание 9 News.

Посетители парка Онкапаринга заметили сетчатую коричневую змею и черную ехидну, которые намертво сцепились всего в двух метрах от пешеходной тропы. Женщина сняла произошедшее на видео.

«Сетчатая коричневая змея целиком проглотила голову черной ехидны. Она сжимала свою жертву и пульсировала», — пояснила очевидица. Она подчеркнула, что сетчатая коричневая змея обвилась вокруг своей соперницы шесть раз.

Какая из рептилий одержала победу в схватке, неизвестно.

Ранее сообщалось, что королевская кобра вступила в смертельную схватку с питоном на обочине дороги в провинции Накхонситхаммарат, Таиланд, ужалила душившего ее оппонента и погубила его. Кобра сумела продержаться достаточно долго, чтобы ее смертельный яд успел ослабить питона.

Алиса Дмитриева
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