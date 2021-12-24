Королевская кобра вступила в смертельную схватку с питоном и попала на видео

Королевская кобра вступила в смертельную схватку с питоном на обочине дороги в провинции Накхонситхаммарат, Таиланд, ужалила душившего ее оппонента и погубила его. Битва змей попала на видео, которое опубликовало издание Daily Mail.

Очевидец произошедшего Анучит Прича наблюдал за сражением рептилий, которые пытались установить доминирование друг над другом. Два хищника сцепились в смертельной схватке в растительности на обочине дороги, а позже оказались на дорожном полотне перед проезжающими мимо водителями.

На записи видно, как питон обернул свое мощное тело вокруг кобры и пытается задушить ее, но противница вонзает зубы в шею оппонента. «Змеи боролись за свою жизнь и за возможность удовлетворить голод. Мне повезло увидеть такое редкое событие», — сказал Прича.

Кобра сумела продержаться достаточно долго, чтобы ее смертельный яд успел ослабить питона. В результате удав ослабил хватку и медленно погиб, после чего кобра проглотила его целиком.

Питоны убивают добычу, удушая ее насмерть, а кобры кусают в основание шеи своей жертвы, чтобы впрыснуть смертельный яд. Некоторые змеи, в том числе кобры и питоны, практикуют каннибализм, когда вступают в схватки с сородичами за еду и территорию

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