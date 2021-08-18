Две смертельно ядовитых змеи подрались из-за самки и попали на видео

Жительница американского штата Северная Каролина увидела, как два полосатых гремучника подрались из-за самки. Произошедшее попало на видео, на ролик с рептилиями обратил внимание сайт телеканала WGXA.

Аманда Хупер (Amanda Hooper) рассказала, что гуляла с семьей в лесу Фасги, увидела ожесточенную схватку двух смертельно ядовитых змей и сняла происходящее на камеру мобильного телефона.

«На видео я говорю, что это спаривающиеся змеи, но затем я опубликовала запись в группу изучения змей в Facebook и узнала, что на самом деле это пара самцов, которые дерутся за внимание самки. Она где-то поблизости, но ее не видно», — написала Хупер.

По данным зоопарка Сент-Луиса, полосатые гремучники устраивают боевой танец, когда встречают друг друга, особенно если неподалеку находится самка. «Самцы направляют друг на друга головы и поднимают часть своего тела. Они переплетаются, пытаясь придавить противника к земле, чтобы показать свое превосходство», — рассказали в зоопарке

Полосатый гремучник — живородящая ядовитая змея, которая встречается в Северной Америке. Его укус вызывает тяжелое отравление, способное привести к смерти.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, запечатлела на камеру, как на ее участке питоны-самцы схлестнулись в битве за самку. Женщина рассказала, что была так напугана, что в ту ночь не смогла уснуть.

