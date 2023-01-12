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18:16, 12 января 2023Мир

В Британии отреагировали на сообщения о гибели гражданина в Соледаре

Офис премьера Сунака пока не подтвердил сообщения о гибели британца в Соледаре

Фото: Libkos / AP

В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака отреагировали на сообщения о гибели британского гражданина в Соледаре. Об этом сообщает Sky News.

«Сообщения, которыми мы сегодня обладаем, вызывают глубокую обеспокоенность... Я бы призвал к осторожности в освещении этого вопроса», — сказал представитель британского премьера.

В офисе добавили, что пока заявления о гибели британца пока не подтверждены.

Ранее в Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев. Уточняется, что на одного из них было выписано волонтерское удостоверение «Благотворительного фонда Павла Вишнякова».

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Виктория Кондратьева
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