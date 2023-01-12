Эксперт заявил о фатальном значении потери Соледара для Украины

Киевский эксперт Соскин: Зеленский не сможет сдерживать напор России после сдачи Соледара

Значение потери Соледара для Украины фатально, заявил советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«На фронте ничего хорошего нет. (…) Бахмут придется оставлять, если Соледар будет потерян. (...) Это все обещания, никаких танков тяжелых нет, ракет, артиллерийских установок на длинные дистанции нет и не предвидится. (...) Мы должны с вами реально говорить, что вооружений для Украины в ближайшие месяцы не будет, а напор со стороны [России] усиливается. Украина уже не имеет сил держать этот напор», — сказал эксперт.

По его словам, решения президента Украины Владимира Зеленского загнали в тупик правительство. При этом непонятно, кто будет отвечать за «уничтожение молодежи», которую отправляют на фронт.