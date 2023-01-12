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21:32, 12 января 2023Мир

Экс-генсек НАТО объяснил необходимость поставлять Тайваню оружие уже сейчас

Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил о необходимости поставлять Тайваню оружие уже сейчас
Андерс Фог Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен. Фото: Jorge Gil / Globallookpress.com

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с призывом осуществлять поставки оружия Тайваню уже сейчас, объяснив это необходимостью предотвращения возможного нападения на островное государство со стороны Китая. Также он предложил предупредить Пекин о последствиях в случае попытки разрешить вопрос с Тайванем военным путем, сообщает Financial Times.

«Европейские политики должны перестать посылать противоречивые сигналы. Китай опирается на экспорт на глобальные рынки для активизации своего развития. Он намного более завязан в мировые цепочки поставок, чем Россия», — заявил он.

Расмуссен подчеркнул, что в связи с этим нужно указать Китаю на то, какие экономические последствия его ждут в случае нападения на Тайвань. Он пояснил, что обеспечение страны необходимыми средствами обороны стало бы мощным инструментом сдерживания Пекина.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин рассказал, что Вашингтон серьезно сомневается, что китайские власти намерены осуществить вторжение на Тайвань. Он указал, что США не считают провокационными шаги Пекина, но считают провокационными действия китайских сил «и их попытку установить новую нормальность».

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Марина Совина
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