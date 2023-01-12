В США оценили вероятность вторжения Китая на Тайвань

Министр обороны Остин: США сомневаются, что Китай намерен осуществить вторжение на Тайвань

США серьезно сомневаются, что китайские власти намерены осуществить вторжение на Тайвань. Об этом заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин по итогам состоявшейся в американской столице встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Соединенных Штатов и Японии. Его цитирует ТАСС.

Он указал, что в Вашингтоне считают провокационными шаги но считает провокационными действия китайских сил «и их попытку установить новую нормальность».

Остин отметил, что в Тайваньском проливе наблюдается повышенная активность авиации и флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Мы считаем, что они пытаются установить новую нормальность. Но означает ли это, что вторжение неизбежно? Я серьезно сомневаюсь», - сказал Остин.

Глава Пентагона заверил, что США продолжат наблюдать за действиями Китая и будут работать с союзниками и партнерами для «обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе в целом». Он также призвал КНР держать линии связи открытыми.

Ранее стало известно, что США на фоне активизации военных действий Китая разместят на Окинаве подразделение быстрого реагирования Корпуса морской пехоты для защиты отдаленных островов на юго-западе Японии. Стороны также планируют договориться о включении космического пространства в сферу своего двустороннего соглашения о безопасности.

