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20:32, 12 января 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности опробованной Тодоренко «чистки Чингисхана»

Диетолог Круглова: из-за опробованного Тодоренко детокса могут возникнуть проблемы с ЖКТ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Регина Тодоренко и Влад Топалов опробовали так называемую «чистку Чингисхана», чтобы избавиться от паразитов. Диетолог Наталья Круглова предупредила россиян в беседе с Life, что такая методика может представлять опасность для организма, в частности — для ЖКТ, поэтому не надо повторять детокс самостоятельно.

Телеведущая с мужем решили необычным способом в домашних условиях очистить организмы от паразитов, о чем известили общественность. Они сообщили, что будут есть много чеснока и квашеной капусты, а после сделают клизмы.

Врач отметила, что утверждение о наличии у всех людей паразитов является неверным. К тому же, по ее словам, не все проблемы со здоровьем возникают из-за паразитов, поэтому борьба с ними не поможет в лечении большинства болезней. Диетолог обратила внимание, что не стоит надеяться на чудо при употреблении рекомендованных для очистки организма продуктов.

Врач подтвердила, что квашеная капуста обладает благотворным воздействием на микробиоту кишечника, а чеснок полезен благодаря содержащимся в нем антиоксидантам. Однако его чрезмерное употребление может спровоцировать обострение хронических заболеваний, например, пищеварительного тракта, предупредила Круглова.

Может появиться ряд неприятных симптомов, дискомфорт, вздутие, боли, метеоризм. Особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника

Наталья Кругловадиетолог

К тому же чеснок провоцирует повышение аппетит и стимулирует выработку соляной кислоты. Из-за ее воздействия на слизистую оболочку желудка даже у здорового человека может появиться дискомфорт.

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В большом количестве чеснок нельзя есть людям, страдающим от гастрита, гастродуоденита, синдрома раздраженного кишечника. Противопоказан он и тем, кто получает антикоагулянты и антиагреганты, так как чеснок может усилить их эффект и спровоцировать кровотечение

Наталья Кругловадиетолог

Система очистки, к которой прибегли Топалов и Тодоренко, подразумевает проведение клизмы. Однако для этой процедуры должны быть медицинские показания, акцентировала Круглова. Клизму делают людям с запорами, и часто пользоваться этим методом очистки кишечника нельзя.

Диетолог опровергла утверждение, что в финале чистки можно даже увидеть вышедших из организма паразитов. По ее словам, выделения, похожие на ленточки, окажутся частичками слизи кишечника.

«Эффективность таких очисток не подтверждается клиническими исследованиями, в них чаще всего нет необходимости, в некоторых случаях они могут быть вредны для организма», — резюмировала Круглова.

Ранее диетолог Алексей Ковальков предупредил россиян об опасности некоторых детокс-программ. Он отметил, что отдельные виды программ очищения организма могут привести к смерти.

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Вера Владзиевская
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